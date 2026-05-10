NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。広島は赤木晴哉投手を1軍登録しました。赤木投手は天理高、佛教大を経て2025年ドラフト5位で広島に入団。1軍では今季ここまで中継ぎとして4試合に登板し、4.1イニングを5失点で防御率10.38の成績。4月23日に登録を抹消されていました。前回ファームでは4日の阪神戦に先発し、3回途中、3奪三振、2失点。この日のヤクルト戦でプロ初の先発として登板します。