イランとの戦闘終結に向けて、アメリカのルビオ国務長官が仲介役を務めるカタールの首相と協議したとアメリカメディアが報じました。【映像】攻撃を受け燃え上がる船の様子ニュースサイト「アクシオス」は関係者の話として、ルビオ国務長官とウィトコフ特使が9日、フロリダ州マイアミでカタールのムハンマド首相兼外相と協議したと報じました。アメリカがイランに提案した戦闘終結に向けた合意案について議論が行われたとい