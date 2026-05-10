俳優・モデルの新川優愛（32）が、10日放送のTBS系『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35）に出演し、北越高校ソフトテニス部のバス事故に言及した。【写真】新川優愛、ロケバス運転手の夫と「結婚できてラッキー」見た目は“芸人似”新川は、2019年に9歳年上のロケバス運転手と結婚。23年5月に第1子を発表し、ママでもある。事故について、新川は「ドライバーさんの体調チェックは？」とフリップに記した。「私は自