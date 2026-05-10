お笑い芸人のつまみ枝豆さんが、自身のインスタグラムを更新。愛車との２ショットを公開しました。【写真を見る】【 つまみ枝豆 】愛車・トヨタ「GR 86」と２ショット「少年のようなオヤジ達の楽しい ひととき」「走行会でタイムアタックをして楽しんでいる」つまみ枝豆さんは「いよいよ始動！？」と綴ると、トヨタ「GR86」と並んだ写真をアップ。続けて「去年から何度か筑波サーキットの走行会に参加させてもらって月に一度二