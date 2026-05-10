【WWE】BACK LASH（5月9日・日本時間10日／フロリダ・タンパ）【映像】カイリへの熱烈ボートを掲げる女性ファン日本が世界に誇る二人の女子レスラーである“ジーニアス・オブ・ザ・スカイ”ことイヨ・スカイと“女帝”ASUKAの因縁対決は、涙のハグという感動決着で幕を閉じた。その一方、レッスルマニア後にユニバースを騒然とさせた電撃退団でこの場に“不在”となったカイリ・セインに対する熱烈すぎる女性ファンのメッセージ