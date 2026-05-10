名古屋市千種区で9日夜、2階建ての店舗兼住宅が全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。9日午後11時すぎ、千種区清明山1丁目で通行人の男性から「2階建ての建物から火が見える」などと消防に通報が相次ぎました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての店舗兼住宅が全焼しました。出火当時、建物の1階では85歳の女性が寝ていましたが、避難して無事で、ケガ人はいませんでした。現場はバ