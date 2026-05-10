朝は総渋滞長「80kｍ超え」阪神高速の大工事阪神高速が2026年5月20日より8日間、3号神戸線から「垂水JCT」に至るルートで終日通行止めを伴うリニューアル工事を行います。NEXCO西日本管轄の第二神明道路も車線規制が実施され、著しい渋滞が予測されています。【え、ここ止めるの!?】これが「阪神高速＆第二神明」リニューアル工事の影響です！（地図／写真）工事期間は5月20日朝4時から28日6時まで。3号神戸線の湊川から第二神