エティハド航空は、ビジネスクラス向けの新アメニティキットライン「デスティネーション・コレクション」を今夏より順次展開すると発表した。韓国コスメブランドのLANEIGEとのコラボレーションも実施する。デスティネーション・コレクションは、エティハド航空のネットワーク内の都市にインスパイアされた14種類のデザインを揃えたコレクタブル仕様のアメニティキット。社内チームがデザインを手掛け、ポーチとスリムの2種類のバッ