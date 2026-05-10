母の日の10日、名古屋のデパートでは感謝を込めたプレゼントを買い求める人で賑わっています。名古屋市中村区のジェイアール名古屋タカシマヤでは、カーネーションが浮かぶみずみずしい羊羹や、かわいいデコレーションケーキなど、母の日に贈るお菓子などを買い求める人でにぎわっています。今年は物価高を背景に、傘や帽子などの実用的なものや、一緒に楽しめる弁当などのグルメが人気