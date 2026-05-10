タレントの菊地亜美さんは5月9日、自身のInstagramを更新。親子で高尾山を満喫する姿を披露しました。【写真】菊地亜美、高尾山での親子ショット「アクティブなあみみもいいですね」菊地さんは「大人8人、子供10人で高尾山へ」と10枚の写真を投稿。高尾山の山頂標識で撮影した、上下ピンク色のセットアップコーデに白いキャップ帽をかぶった菊地さんと娘との親子ショットや娘と並んでリフトに乗る姿などを披露しています。菊地さん