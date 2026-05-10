９日夜、ＪＲ琵琶湖線の電車の中で１０代の女性の下半身をスマートフォンで撮影したとして、大津市職員の男が逮捕されました。 滋賀県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、大津市職員の松浦康之容疑者（５５）です。 警察によりますと松浦容疑者は９日午後７時半ごろ、ＪＲ山科駅から石山駅を走行していた普通電車の中で、向かいの座席に座っていた１０代の女性の下着を撮影する目的で下半身にスマート