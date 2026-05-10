阪神のイーストン・ルーカス投手（29）が腰部を骨折したことが球団から発表された。長期離脱は確実。今季、チームは故障者が相次いでいる。【阪神の主な故障者】石井大智（2月の春季キャンプ中に左アキレス腱断裂）豊田寛（2月の紅白戦で右手首を骨折）伊藤将司（ファーム調整中の4月に左大腿部の筋損傷）伊原陵人（4月19日中日戦で腰部の張りを発症）近本光司（4月26日広島戦で死球を受けて左手首骨折）立石正広