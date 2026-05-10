茨城・水戸市で9日夜、バイクと乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた高校3年の男子生徒が意識不明の重体です。9日午後7時前、水戸市東前町にある国道51号線の交差点で、直進していたバイクと右折しようとした乗用車が衝突する事故がありました。この事故で、バイクを運転していた17歳の高校3年の男子生徒が頭を強く打つなどして病院に運ばれましたが、意識不明の重体だということです。車を運転していた女性（64）に