NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。中日は櫻井頼之介投手を1軍登録しました。2025年ドラフト2位ルーキー右腕の櫻井投手は、同日10日の巨人戦に先発。今季5試合で主に先発として登板し、0勝3敗で防御率6.52です。初勝利を目指すこの日は巨人・森田駿哉投手と投げ合います。直近では4月29日DeNA戦に先発登板し、7回途中4失点で黒星。7回は2アウトランナーなしの状況から連打を浴び、決勝点を奪われました。