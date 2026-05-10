元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって一番の“推し”をぶっちゃける場面があった。リスナーからテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）の韓国スペシャルについて「ジナンくんとの裏話あれば、話せる範囲でお願いします」というメッセージが寄せられた。同番組ではジナンのエスコートで、ソウルロケを行い、松岡は「ゲストがiK