9日に大阪市内のホテルで女性の遺体が見つかった事件で、三重県に住む29歳の男が逮捕されました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、三重・四日市市のアルバイト・森雄靖容疑者（29）です。森容疑者は8日夜、大阪市中央区のホテルの一室で23歳とみられる女性を殺害し、マイナンバーカードなどを奪った疑いが持たれています。警察によると森容疑者は女性の知人とみられ、9日夜、京都市内のホテルにいたところを捜査員が見つけ、逮捕