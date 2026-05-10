NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。巨人は森田駿哉投手を1軍登録し、田中将大投手の登録を抹消しました。森田投手はこの日の中日戦で予告先発、今季初登板となります。ここまで2軍戦では4月25日の中日戦で登板し完封勝利。直近5月2日の広島戦では6回無失点で勝利を挙げるなど、4度の先発を含む6試合に登板し、3勝1敗で防御率1.17の成績です。一方抹消となった田中投手は、前日の中日戦で先発登板し、5回を5安打、3四球、4失点(