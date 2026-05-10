すし屋のメニューで見かける「時価」という表示に、不安を感じたことがある方もいるでしょう。特に会計のあとで、ウニが1貫1500円だったと知れば、「これは普通なのか」と気になるものです。 時価には明確な定価が見えにくい分、戸惑いやすい面があります。本記事では、すし屋で使われる時価の意味やウニが高くなりやすい理由、安心して注文するための考え方を整理して解説します。 すし屋の「時価」とは？