「片道3kmくらいなら、車でもそれほどお金はかからないだろう」と考える方は少なくありません。しかし実際に毎日使い始めると、「思ったよりガソリン代がかかる」と感じるケースはよくあります。距離が短くても、利用頻度が増えれば支出は確実に積み上がっていくからです。 この記事では、短距離の車通勤でも負担が大きくなる理由と、通勤コストの正しい考え方について分かりやすく解説します。さらに、無理なく負担