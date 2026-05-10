恋愛リアリティに出演していた韓国男性Aが、泥酔した女性に性的暴行を加えたとして起訴された事件で、控訴審でも実刑を免れた。5月7日、ソウル高裁刑事14-1部は、準強かんの罪に問われたAに対し、一審と同じ懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。【写真】恋リア出演者に“性格ブス”疑惑また、40時間の性暴力治療プログラム受講、5年間にわたる児童・青少年・障害者関連機関への就業制限も命じている。裁判部は、「検察は一審判