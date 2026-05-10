【モデルプレス＝2026/05/10】元モーニング娘。の新垣里沙が5月9日、自身のInstagramを更新。ビッグTシャツ姿を公開し、反響が集まっている。【写真】第1子妊娠の37歳元モー娘。「厚底とのバランスいい」美脚際立つビッグT姿◆新垣里沙、美脚際立つ映画鑑賞コーデ披露新垣は「プラダを着た悪魔2 見てきましたー」と報告「いやーーーかっこいい！素敵！トキメキました」「素敵すぎたぁ」と感想をつづった。投稿された写真では、黒の