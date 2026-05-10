◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）男子１１０メートル障害予選で、昨秋の世界選手権５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、１３秒４１の２組１着で通過した。今季初戦。名前が呼ばれるとひときわ大きな歓声を浴びた。スタートから飛び出し、加速すると一気に突き放し、余裕でゴール。決勝に進んだ。同じく世界選手権代表の泉谷駿介（住友電工）は、１３秒３４の３組１着で通過した。決勝は１５時