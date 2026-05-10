J３福島のカズことＦＷ三浦知良（５９）が１０日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節・磐田戦（とうスタ）でメンバー入りし、ベンチスタートとなった。カズは正午、他の選手、スタッフとともにチームバスで会場に到着。スーツ姿で現れると「カズさーん！」と声援が飛び、手を振りながら会場入りした。キックオフは午後２時。前節の藤枝戦（６日・藤枝サ）では４試合ぶり今季３度目のスタメン出場を果たしており、２試合連続