「爆笑問題」太田光と田中裕二が１０日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。後番組で「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）でＭＣを務める「くりぃむしちゅー」上田晋也との掛け合いで上田が今月７日に５６歳の誕生日だったことを紹介した。上田へ太田と田中からのプレゼントが贈られ、上田が袋を開けるとタンブラー水筒だった。これに上田は「何を普通にい