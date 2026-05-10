NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。ヤクルトはこの日の広島戦に先発する石原勇輝投手を登録しました。3年目24歳の左腕・石原投手はこれが今季1軍初登板。ファームでは2度の先発含む7試合に登板し、防御率5.00をマークしました。なお直近2登板では計5イニングを無失点に抑えています。広島出身であり、がい旋のマウンドでの好投に期待がかかります。ヤクルトはここまで広島戦2連勝中。同一カード3連勝にも期待がかかります。