きのう夕方、埼玉県桶川市で、自転車で横断歩道を渡っていた高齢の女性が大型トラックにひかれ、死亡しました。きのう午後5時半ごろ、桶川市加納の信号のある交差点で、自転車で横断歩道を渡っていた市内に住む小川君子さん（91）が大型トラックにひかれ、死亡しました。警察は、大型トラックの運転手・菅谷一容疑者（63）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。菅谷容疑者は調べに対し「左折する際に自転車に気づかず、まき