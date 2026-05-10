◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終了した時点で、メジャー初制覇を狙う河本結（27＝RICOH）が通算2オーバーで単独首位に折り返した。茨木県出身の金沢志奈（30＝クレスコ）、ツアー1勝の荒木優奈（20＝Sky）が3オーバーで1打差の2位。初優勝を目指す吉田鈴（22＝大東建託）、大久保柚季（22