ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にまもなく到着する見込みです。これに先立ち、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長が現地を視察しました。WHOテドロス事務局長「2020年に新型コロナを経験し そのトラウマは心に刻まれている。だから人々は疑問を抱き、不安を感じるだろう」また、テドロス事務局長は「この病気は新型コロナではない、地元住民へのリスクは低い」と