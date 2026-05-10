「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が10日、Xを更新。スタジオ「見届け人」として出演したABEMA「恋愛病院」について言及した。ロケに参加した元Jリーガーの料理研究家、小泉勇人（30）が一部ニュースサイトのインタビューに登場。ひろゆき氏はその文章の一部分のスクリーンショットを公開。小泉が発した「実はあのシーンには台本がなかったんです」の一文にマーカーが引かれていた。ひろゆき氏は「『恋