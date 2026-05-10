「ウインカーを出す意味が分かりません」衝撃の“質問”にコメント殺到！クルマを運転する上で、右左折や車線変更の際にウインカー（方向指示器）を出すことは、教習所で一番初めに習う“基本中の基本”です。しかし、日常的に道路を走っていると、ウインカーを直前まで出さなかったり、まったく出さずに急に曲がってくるクルマに遭遇し、ヒヤッとさせられることが少なくありません。【画像】これが「悪質違反車」取り締まりの