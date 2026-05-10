2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回はコロがる球が打てるパットのストロークについて聞いた。【連続写真】フォローを大きく出さず低く振り抜くジャンボ＆佐久間のストローク◇◇◇チームには毎年女子プロテストを受験する選手がいます。以前、その中にどうしてもパットが打ち切れない選手がいました。特にロ