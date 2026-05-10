TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが10日に更新され、主要キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで12日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は前作に登場した警視庁サイバー犯罪対策課のホワイトハッカー東条翔太（濱田岳）と思しきイラストだった。この投