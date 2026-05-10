俳優の高橋克実（65）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて居酒屋で出会った大物俳優を明かした。高橋は最高においしかった街として、下積み時代に小劇場で実力を磨いた東京・下北沢を挙げた。小劇場が密集する下北沢駅東口にある商店街の居酒屋に、高橋は20代の頃から通っていたという。「唐揚げがめちゃくちゃおいしいんですよ。先輩方（の芝居を）見に行って、そのあとにここに行く