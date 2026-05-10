元AKB48のタレント板野友美（34）が10日までにインスタグラムを更新。スキンケアの様子を動画でアップした。板野は「お風呂上がりHow to」とコメントし、動画を投稿。バスタオル1枚の風呂上がりスタイルで、スキンケアを行う様子や、髪を乾かす様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「トゥルントゥルン美しい」「お風呂上がりのワオ〜良いですね」「インパクトありすぎてめっちゃドキドキした」「世界一超セクシー」と