ハンタウイルス感染が発生したクルーズ船「MVホンディウス」/AFP/Getty Images（CNN）ハンタウイルスの集団感染が発生したクルーズ船が10日早朝にスペインのテネリフェ島に到着するのを前に、世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は住民の不安解消に努めた。テドロス氏は150人近い乗客の安全な避難を監督するため、テネリフェ島入りしている。クルーズ船「MVホンディウス」ではハンタウイルスに感染した3人が死亡しており、テド