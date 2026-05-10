タレント指原莉乃（33）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。後輩にイラッとしたことを明かした。指原、若槻千夏が個室料理店でトークする番組。AIの話題で、ゲストの東野幸治が「使ってます？」と質問。「俺ジェミニ。ジェミニ使ってるけど、結局グーグルで検索するのと一緒なのよ。どう使ったらいいの？ジェミニは。AIは」と疑問を投げかけた。指原は「難しいんですよね」としつつ、「調べごと