【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の杉浦太陽が5月9日、自身のInstagramを更新。生後9ヶ月になった次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開した。【写真】辻ちゃん夫「どんどん成長してて可愛さ全開」9ヶ月次女との親子ショット◆杉浦太陽、生後9ヶ月になった夢空ちゃんとの親子ショット公開「夢空の生後9ヶ月 ハイハイ、つかまり立ち、パチパチ、ねぇ〜 どんどん成長してて可愛さ全開」と夢空ちゃんが生後9ヶ月になったこ