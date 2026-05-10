樹齢800年の木に咲く珍しいセッコクの花が三重県紀宝町で見頃を迎えています。 【写真を見る】希少なセッコクの花が見頃 樹齢800年のご神木に咲く 乱獲で全国的に数が減少 三重・紀宝町 セッコクは大きな木の幹や岩肌などに根を張って育つラン科の植物です。 紀宝町の神内神社では、樹齢800年のご神木に自生するセッコクが3センチほどの可憐な白い花を咲かせ見頃を迎えています。 セッコクは愛好家に人気の花ですが乱獲により