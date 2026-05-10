◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。トップと１打差の２位で出た河本結（リコー）が５番パー５でチップインイーグルを奪うなど、９番までにスコアを１つ伸ばし、通算２オーバーの単独トップで折り返した。３打差６位から出た茨城出身の金沢志奈（クレスコ）が９番までに２つ伸ばし、