ハードロックバンド「聖飢魔?」のデーモン閣下がフォークソングを代表するかぐや姫、風の名曲「２２才の別れ」をリメイクカバーすることがこのほど、発表された。佐橋佳幸氏がプロデューサーを担当。「デーモン閣下ｆｅａｔ．伊勢正三」名義で１３日にデジタルシングルとして配信される。日本クラウン内のレーベル・ＰＡＮＡＭの設立５５周年を記念したカバー企画「ＰＡＮＡＭ５５／１００ＳＵＰＥＲＳＯＮＧＣＯＶ