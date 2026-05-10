阪神・藤川球児監督が１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）を前に取材に応じ、２５年のドラフト１位・立石正広内野手と２３年同１位・下村海翔投手の現状を説明した。９日のライブＢＰで立石は打席に立ち、下村は登板。指揮官は今後の見通しについて、「うまくコントロールしながら彼（立石）のデビューですよね。下村もそうですけど、デビューしていませんから。あまりそういう（デビューまでの）時間を長くというふうには、どちらの