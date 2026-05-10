◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人森田駿哉投手▽中日桜井頼之介投手▽広島赤木晴哉投手▽ヤクルト石原勇輝投手【出場選手登録抹消】▽巨人田中将大投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽オリックス山田修義投手