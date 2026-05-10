◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節横浜ＦＭ―鹿島（１０日・日産スタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は、今節にも２試合を残して１位を確定させる可能性がある。まずは横浜ＦＭ戦の「勝利」が絶対条件となる。その上で⑴▼「９０分勝利」の場合…２位ＦＣ東京が「ＰＫ負けもしくは９０分負け（勝ち点１以下）」となり、なおかつ３位町田が「９０分勝利を逃す（勝ち点２以下）」だった場合⑵▼「ＰＫ勝ち」の