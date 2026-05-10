「爆笑問題」太田光と田中裕二が１０日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。後番組で「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）でＭＣを務める「くりぃむしちゅー」上田晋也との掛け合いで上田が今月７日に５６歳の誕生日だったことを紹介した。太田は「生まれた時はどんな気持ちでしたか？」と問いかけると上田は「わかるわけないじゃん」と返し「そんなの覚えて