◇MLB ドジャース-ブレーブス(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのブレーク・スネル投手が日本時間10日のブレーブス戦で今季初登板しました。サイ・ヤング賞を2度受賞(2018年、2023年)し、昨年のワールドシリーズ連覇にも貢献したスネル投手。今季は3月に左肩負傷で故障者リスト入りし、以降リハビリに取り組んでいました。今季初登板のスネル投手は初回、マウリシオ・デュボン選手にヒットで出塁を許すと、四球やヒ