元衆院議員でタレントの杉村太蔵(46)が10日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。祖父母、父、弟の職業を明かす場面があった。番組では、東京・上野の矯正歯科が突然閉院したというニュースを伝え、若林有子アナウンサーが「このニュースを聞くならこの方、杉村太蔵さん。なぜなら杉村家は由緒正しき歯科医院」と紹介。爆笑問題・田中裕二が「ご実家が旭川の有名な歯医者さんなんですよね」と振ると、杉村は「