そう、本当の地獄は義実家との食事の頻度。妻が自分の実家に帰ることは制限するのに、義実家には毎週行かなければならないのです。なぜだなんだ！しかも、そこにはトラブルメーカーの義父がいて…!?>>【まんが】コレって離婚した方がいいですか？(ウーマンエキサイト編集部)