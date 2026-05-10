「改革党」「緑の党」躍進【ロンドン＝横堀裕也】英国の地方選で躍進したのは、右派ポピュリスト政党「改革党」に加え、左派「緑の党」だった。背景にあるのは、労働、保守両党に対する強い不信感だ。英国は両党による伝統的な２大政党制から多党制の時代に入りつつある。改革党のナイジェル・ファラージ党首は８日、圧勝した選挙結果を踏まえ、「あらゆる面において、英国の政治のあり方を根底から作り替えた。我が党に限らず