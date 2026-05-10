ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが9日、パークの公式Xを通じ、「チャーリー・ブラウンの描き方」を公開した。【画像】USJが公開「チャーリー・ブラウンの描き方」黒板のビジュアルとともに、『PEANUT』のチャーリー・ブラウンを描くための4ステップを紹介。「黒板を見ながら描いたら、とっても簡単だね！」と伝えた。しかし、ツッコミ多数。「うわー！！簡単！かんたん…？？？？？？」「描けねーよ」「最後が突然レベルア