◇ナ・リーグドジャース―ブレーブス（2026年5月9日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で出場。3打席目まで無安打と、快音は響かなかった。豪腕の投球に苦しんだ。ブレーブスの先発は23年に20勝、281奪三振で最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得したストライダー。今季は左腹斜筋の故障で開幕をIL（負傷者リスト）で迎えたが、今月3日（同4日）のロ